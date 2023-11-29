29.11.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі Харкова інтенсивно оновлюють комунікації

Ремонтники комплексу «Харківводовідведення» інтенсивними темпами проводять заміни внутрішньобудинкових систем, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 29 листопада, начальник дільниці Сергій Шеховцов, напередодні оновили ділянку системи господарсько-побутової каналізації на вулиці Миру, 86 протяжністю 30 погонних метрів.

«Прикладаємо всіх зусиль для того, щоб максимально замінити комунікації, які знаходяться не в задовільному технічному стані. Зокрема, сьогодні розпочали встановлення ділянки системи водовідведення завдовжки 60 метрів на вулиці Свистуна, 20 та трубопроводу холодного водопостачання протяжністю 50 метрів на проспекті Індустріальному, 51-а», - зазначив Сергій Шеховцов.

Також начальник районної ділянки поінформував, що відповідно до наміченого графіка тривають масштабні роботи із заміни внутрішньобудинкової системи водопостачання завдовжки 200 метрів на вулиці Луї Пастера, 200. Для комфорту мешканців будинку водопостачання під час ремонту не відключається, а буде перервано лише на час перепідключення комунікацій.

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