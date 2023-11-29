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29.11.2023  14:52   Рита Парфенова

З дитячого будинку на Харківщині зник підліток

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження малолітнього Сергія Семенова, 2009 року народження.

Новини Харкова: поліцією розшукується Сергій Семенов

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

29 листопада близько 13:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що з дитячого будинку сімейного типу в Близнюківській територіальній громаді зник 13-річний хлопець. Вихователь виявив відсутність малолітнього зранку. Мобільного телефону при собі дитина не має. Раніше уходив з дому.

Зріст хлопця близько 158 см, середньої статури. Був одягнутий у світло-зелену куртку з чорними вставками на рукавах, темно-синю шапку, чорні черевики.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо звертатись за телефонами: «102», 05745-9-00-64 чи іншим зручним способом», – звертаються пправоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові правоохоронці оперативно знайшли чоловіка з 6-річною дитиною.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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