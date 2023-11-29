З дитячого будинку на Харківщині зник підліток

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження малолітнього Сергія Семенова, 2009 року народження.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
29 листопада близько 13:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що з дитячого будинку сімейного типу в Близнюківській територіальній громаді зник 13-річний хлопець. Вихователь виявив відсутність малолітнього зранку. Мобільного телефону при собі дитина не має. Раніше уходив з дому.
Зріст хлопця близько 158 см, середньої статури. Був одягнутий у світло-зелену куртку з чорними вставками на рукавах, темно-синю шапку, чорні черевики.
«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо звертатись за телефонами: «102», 05745-9-00-64 чи іншим зручним способом», – звертаються пправоохоронці.
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