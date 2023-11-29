Потужний вітер зніс дах будинку у Харкові, – соцмережі (фото)

У харківських соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як сильний вітер зриває дах з двоповерхового будинку.
Інцидент трапився на проспекті Гагаріна, у районі м'ясокомбінату, передає РЕДПОСТ.
На одному з відео можна побвчити, як потужний порив вітру повністю відриває дах від будівлі та відкидає його на кілька метрів. Конструкція опиняється на землі.
За інформацією з соцмереж, уламки частково приземлилися на проїжджу частину.
У пресслужбі міськради повідомили, що від сильного вітру постраждала нежитлова будівля, в якій розташований магазин. Комунальні служби працюють над ліквідацією аварії.
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