29.11.2023 14:13 Рита Парфенова

Потужний вітер зніс дах будинку у Харкові, – соцмережі (фото)

У харківських соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як сильний вітер зриває дах з двоповерхового будинку.

Інцидент трапився на проспекті Гагаріна, у районі м'ясокомбінату, передає РЕДПОСТ.



На одному з відео можна побвчити, як потужний порив вітру повністю відриває дах від будівлі та відкидає його на кілька метрів. Конструкція опиняється на землі.



За інформацією з соцмереж, уламки частково приземлилися на проїжджу частину.





У пресслужбі міськради повідомили, що від сильного вітру постраждала нежитлова будівля, в якій розташований магазин. Комунальні служби працюють над ліквідацією аварії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що таном на 12.00 29 листопада через негоду відсутнє енергопостачання у 1700 споживачів у дев'яти населених пунктах на території обслуговування Кегичівського, Дергачівського, Зміївського, Мереф’янського та Богодухівського районів електричних мереж.