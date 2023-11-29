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29.11.2023  13:45   Рита Парфенова

Затримано кишенькових злодіїв, які "працювали" у транспорті Харкова

У Харкові поліцейські затримали двох чоловіків, які вкрали у пасажирки маршрутного таксі гаманець з документами, банківськими картками та грошима.

У Харкові поліцейські затримали двох чоловіків за скоєння кишенькової крадіжки у громадському транспорті

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, крадіжка сталася 28 листопада близько 16:20 в маршрутному таксі в районі вулиці Гвардійців Широнінців. 46-річна жінка звернулася с заявою в поліцію про те, що піісля похїздки у транспорті виявила відсутність гаманця, в якому знаходились документи, банківські картки та гроші.

Слідчим за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку викрили у скоєнні майнового злочину двох чоловіків 46 та 52 років.

Під час поверхневої перевірки у зловмисників виявлені та вилучені речові докази.

За скоєння злочину чоловікам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція повідомила про підозру мешканцю Харкова, який використав шахрайські методи для отримання у власність електроінструмент.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків
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