На кордоні з рф харківськіі прикординники встановили український прапор (відео)

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" нагадали противнику, де розташовується державний кордон України.
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
Бійці 15 мобільного прикордонного загону, не зважаючи на постійні обстріли, увійшли на територію автомобільного пункту пропуску «Бударки» на Харківщині та підняли український прапор на найвищу в околиці вежу.
Даний пункт пропуску, розташований безпосередньо на державному кордоні, не функціонує з часу повномасштабного вторгнення рф.
Комментариев: 0
Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться.
29 листопада в Україні та світі святкують Міжнародний день правозахисниць.
влажность:
давление:
ветер: