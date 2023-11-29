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29.11.2023  12:51   Рита Парфенова

На кордоні з рф харківськіі прикординники встановили український прапор (відео)

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" нагадали противнику, де розташовується державний кордон України.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Бійці 15 мобільного прикордонного загону, не зважаючи на постійні обстріли, увійшли на територію автомобільного пункту пропуску «Бударки» на Харківщині та підняли український прапор на найвищу в околиці вежу.

Даний пункт пропуску, розташований безпосередньо на державному кордоні, не функціонує з часу повномасштабного вторгнення рф.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження на Харківщині.
Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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