21.09.2023 18:23 Рита Парфенова

Харківські прикордонники ліквідували два російські комплекси відеоспостереження: відео

Дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження Харківщині.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Продуктивний день видався у бійців повітряної розвідки штурмової бригади «Сталевий кордон» на Куп’янському напрямку: наші захисники вполювали два ворожих комплекси відеоспостереження «муром-м».



«Два російські «муромці» розлетілися на друзки і більше не зможуть «піддивлятися» за нашими бійцями», – йдеться у повідомленні прикордонників.



У прикордонній службі також зазначили, що військовослужбовці «Сталевого кордону» тільки протягом серпня-вересня виявили та знищили сім таких установок.









