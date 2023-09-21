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21.09.2023  18:23   Рита Парфенова

Харківські прикордонники ліквідували два російські комплекси відеоспостереження: відео

Дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження Харківщині.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Продуктивний день видався у бійців повітряної розвідки штурмової бригади «Сталевий кордон» на Куп’янському напрямку: наші захисники вполювали два ворожих комплекси відеоспостереження «муром-м».

«Два  російські «муромці» розлетілися на друзки і більше не зможуть «піддивлятися» за нашими бійцями», – йдеться у повідомленні прикордонників.

У прикордонній службі також зазначили, що військовослужбовці «Сталевого кордону» тільки протягом серпня-вересня виявили та знищили сім таких установок.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили та знищили черговий ворожий бліндаж.





 

Источник:   ДПСУ
 Тэги:  сталевий кордон, харків
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