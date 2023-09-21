21.09.2023 18:27

У Харкові нагородили фіналістів конкурсу дитячих малюнків «Світ, у якому я хочу жити!» (фото)

21 вересня у Харкові нагородили фіналістів конкурсу дитячих малюнків «Світ, у якому я хочу жити!».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

В урочистостях взяли участь представники департаментів Харківської міської ради, ХОВА, Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру», представники українських та іноземних соціокультурних об'єднань, повідомляє РЕДПОСТ

Метою конкурсу дитячих малюнків «Світ, у якому я хочу жити!» є привернення уваги жителів Європи до проблеми виховання та підтримки творчого потенціалу молодого покоління на прикладі дітей України, що пережили жахливі впливи війни, але не втратили жагу до життя і бачать своє майбутнє мирним.

26 червня 2023 року за підтримки Посольства України в Королівстві Бельгія у Брюсселі, в приміщенні Європарламенту - в Українському Хабі Громадянського суспільства (“Station Europe”) відбулося відкриття виставки 45 робіт фіналістів конкурсу. У заході взяли участь керівництво дипломатичної місії України в Королівстві Бельгія, представники апарату управління та члени Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» AISP/SPIA, представники громадських кіл України, Бельгії тощо.

24 серпня 2023 року експозиція була представлена в абатстві м. Грімберген, під час відзначення Дня Незалежності України, заходів, організованих Посольством України в королівстві Бельгія. Серед гостей були присутні представники влади Бельгії та Люксембургу, інституцій ЄС, дипломатичного корпусу, місцевої влади Грімбергена, бізнесу, духовенства, української та бельгійської громади.

28 серпня 2023 року Виставка була відкрита в українському комʼюніті центрі “Ukrainian Voices RC”, що діє під егідою UNHCR та мерії Брюсселя.

07 вересня відкриття Виставки відбулось у Центрі соціокультурної творчості та інтеграції ( CRIC) Шарлеруа (Бельгія).

З вересня по листопад виставка має пройти в бельгійських містах Шарлеруа, Нівель, Намюр.

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