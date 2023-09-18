18.09.2023 17:56 Рита Парфенова

Бригада Сталевого Кордону знищила ворожий бліндаж: відео

Бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили та знищили черговий ворожий бліндаж.

Відео вдалої операції опублікував телеграм-канал Сталевий кордон, передає РЕДПОСТ.

Під час аеророзвідки бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» виявили метушню на позиціях рашистів.



Дочекавшись зібрання групи загарбників в одному бліндажі, прикордонники відправили туди FPV-дрон, споряджений грантометним боєприпасом.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківські прикордонники на Куп'янському напрямку розтрощили командний пункт росіян.

