09.09.2023 18:35 Рита Парфенова

Харківські прикордонники на Куп'янському напрямку розтрощили командний пункт росіян: відео

Дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив командний пункт ворога.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Під час проведення аеророзвідки на Куп’янському напрямку прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» виявили командний пункт ворога.



Туди одразу ж направився дрон-камікадзе, який «тихенько» зробив свою справу.



Як результат – пошкоджений позашляховик та частина будівлі.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині.