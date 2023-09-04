Як ЗСУ розтрощили ворожий бліндаж на Харківщині: відео

FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині.
Відео вдалої операції опублікував телеграм-канал Оперативно ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
«Зі словами «Сюрприз!» FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині», – йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківська 92-га ОШБр знищила дроном російський «Солнцепек» вартістю $3 млн.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
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