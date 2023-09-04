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04.09.2023  12:06   Рита Парфенова

Як ЗСУ розтрощили ворожий бліндаж на Харківщині: відео

FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині.

Відео вдалої операції опублікував телеграм-канал Оперативно ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

«Зі словами «Сюрприз!» FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківська 92-га ОШБр знищила дроном російський «Солнцепек» вартістю $3 млн.



 

Источник:   Оперативно ЗСУ
 Тэги:  армія, харків
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