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04.09.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У Мерефі зареєстровано випадок дирофіляріозу

Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
У серпні 2023 року в місті Мерефа Харківського району зареєстровано випадок дирофіляріозу у жінки 1956 року народження. Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на почервоніння лівого ока, відчуття болі та наявності стороннього тіла в оці.
 
У цей же день хворій, після обстеження, проведено оперативне втручання та видалено нематоду, яка визначена в бактеріологічній лабораторії нашої установи, як дирофілярія розміром 8,5 см.
 
В осередку, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів. 
 
Довідка: Дирофіляріоз – трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів. Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень місяці), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь – який період року.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині у жінки витягли з-під шкіри 11 сантиметрового гельмінта.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, мерефа
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