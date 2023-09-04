04.09.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

У Мерефі зареєстровано випадок дирофіляріозу

Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

У серпні 2023 року в місті Мерефа Харківського району зареєстровано випадок дирофіляріозу у жінки 1956 року народження. Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на почервоніння лівого ока, відчуття болі та наявності стороннього тіла в оці.

У цей же день хворій, після обстеження, проведено оперативне втручання та видалено нематоду, яка визначена в бактеріологічній лабораторії нашої установи, як дирофілярія розміром 8,5 см.

В осередку, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Довідка: Дирофіляріоз – трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів. Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень місяці), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь – який період року.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині у жінки витягли з-під шкіри 11 сантиметрового гельмінта.