Як проходить ремонт доріг у Харкові: фото

У понеділок, 4 вересня, на дороги міста вийшли 196 робітників та 171 спецтехніки підприємства.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».
Найближчим часом бригади дорожній ремонтників відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вул. Алчевських, пр. Гагаріна, вул. Ковтуна та ін.
Також комунальники нанесли розмітку на вулицях Ковпака, Шевченка, Героїв Праці, Жилярді. Проводяться ремонтні роботи тротуару на пр. Ново-Баварському.
За попередні три доби вивезено 302 куб. м змету та 11 куб. м ТПВ.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
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