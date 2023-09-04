04.09.2023 11:26 Рита Парфенова

Як проходить ремонт доріг у Харкові: фото

У понеділок, 4 вересня, на дороги міста вийшли 196 робітників та 171 спецтехніки підприємства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».

Найближчим часом бригади дорожній ремонтників відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вул. Алчевських, пр. Гагаріна, вул. Ковтуна та ін.



Також комунальники нанесли розмітку на вулицях Ковпака, Шевченка, Героїв Праці, Жилярді. Проводяться ремонтні роботи тротуару на пр. Ново-Баварському.



За попередні три доби вивезено 302 куб. м змету та 11 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що подовжена заборона руху транспорту у пров. Іскринському, на ділянці від вул. Іскринської до вул. Святодухівської. Це пов’язано з необхідністю подовження термінів проведення КП «Харківські теплові мережі» реконструкції трубопроводу на ділянці у пров. Іскринському.