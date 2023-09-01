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01.09.2023  19:00   Дмитро Колонєй

По харківському провулку подовжили заборону руху

Про подовження обмеження руху розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Подовжили заборону руху по Іскринському провулку до 10 вересня 2023 року
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, рух транспорту у пров. Іскринському, на ділянці від вул. Іскринської до вул. Святодухівської, буде заборонений до 10 вересня, що пов’язано з необхідністю подовження термінів проведення КП «Харківські теплові мережі» реконструкції трубопроводу на ділянці у пров. Іскринському. Раніше рух транспорту планували відкрити 1 вересня 2023 року.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  рух, заборона, харків, ремонт
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