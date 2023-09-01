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01.09.2023  19:32   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали 13 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали 13 селищ Харківщини від ударів окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 серпня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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