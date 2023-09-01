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01.09.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова ще можуть обміняти монети та банкноти зразка до 2003 року

Нацбанк нагадує жителям Харкова, що ці купюри та монети вийдуть з обігу за місяць.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Національний Банк України, залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу.
 

Про які монети та купюри йде мова 

 
  • про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок
  • банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. 
 

До якої дати є можливість здати гроші

 
  • Обміняти їх можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.
 

Куди звертатися у Харкові?

 
  • До Національного банку України у Харкові Театральна пл., 1;
  • До уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ». Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків. 

На яких умовах обмінюються старі гроші

 
  • Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну. 
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  гроші, обмін, нацбанк
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