01.09.2023 20:00 Дмитро Колонєй
Мешканці Харкова ще можуть обміняти монети та банкноти зразка до 2003 року
Нацбанк нагадує жителям Харкова, що ці купюри та монети вийдуть з обігу за місяць.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Національний Банк України, залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу.
Про які монети та купюри йде мова
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про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок
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банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.
До якої дати є можливість здати гроші
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Обміняти їх можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.
Куди звертатися у Харкові?
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До Національного банку України у Харкові Театральна пл., 1;
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До уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ». Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.
На яких умовах обмінюються старі гроші
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Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.
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