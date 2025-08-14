    
Главная Новини Харкова Армія З російського полону повернулися 84 українці
14.08.2025  15:25   Дмитро Колонєй

З російського полону повернулися 84 українці

Частина звільнених чекала на цей день більше 10 років.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, відбувся 67-й обмін полоненими. У результаті перемовного процесу Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України, з російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця. 
 
Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році. 
 
 
Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них -  вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.  
 
Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.   
 
 
Повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.  
 
Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. 
 
Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.  
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу знищено понад 40 одиниць ворожої техніки та 33 дрони-камікадзе.
 
Тэги:  агрессия россии, полон, звільнення, обмін
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 ЖКГ У Харкові відновили понад 140 будинків 14.08 Надзвичайні події На Харківщині дрон рф атакував авто – двоє загиблих, жінка поранена 14.08 Надзвичайні події Довічне ув’язнення отримав росіянин, який розстрілював цивільних під Куп’янськом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 