14.08.2025 12:04 Рита Парфенова

На Харківщині за добу знищено понад 40 одиниць ворожої техніки та 33 дрони-камікадзе

Сили оборони України відбили атаки окупантів, знищивши живу силу, озброєння та дрони противника на різних напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 14 серпня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою силами оборони України.

Минулої доби російські окупанти здійснили 75 обстрілів позицій наших військ, з них 33 удари були нанесені дронами-камікадзе. Ворог втратив 8 осіб особового складу.

Сили оборони продовжують уражати живу силу, озброєння та військову техніку противника. Загарбники втратили 47 одиниць техніки та озброєння, серед яких:

44 безпілотники;

2 одиниці автомобільної техніки;

1 одиницю спеціальної техніки.

Також було знищено 51 укриття для особового складу та 11 стартових позицій запуску дронів.

Сили оборони України тримають контроль над ситуацією та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування агресії російської федерації.

