Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 13 серпня 2025 року.
Комментариев: 0
Не поспішайте з важливими рішеннями, навіть якщо з’явиться яскрава ідея. Емоції можуть переважити логіку, що призведе до помилок.
Ранок у Харкові розпочнеться з хмарного неба, яке протримається майже до вечора. Опадів не очікується, а ближче до вечора хмари розсіються.
Друга середа серпня – це особливий день для всіх, хто захоплюється мистецтвом письма, адже саме тоді відзначається Всесвітній день каліграфії.
влажность:
давление:
ветер: