14.08.2025 12:12 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 12

Богодухів – 13

Коломак – 11

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 10

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 10

Берестин – 11

Лозова – 12

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 13 серпня 2025 року.