З 1 вересня в Харкові стартує новий навчальний рік для Університетів третього віку

Освітні програми для дорослих передбачають лекції, фізичні заняття та творчі студії в онлайн- і офлайн-форматах.
З 1 вересня у Харкові розпочнеться новий навчальний рік в Університетах третього віку, які функціонують на базі відділень денного перебування територіальних центрів надання соціальних послуг. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
Програма навчання включає лекції з комп’ютерної грамотності, психології, права, історії та мистецтва. Для підтримки фізичного здоров’я передбачені заняття з фізичної активності та оздоровчої гімнастики. Крім того, учасники зможуть долучитися до творчих студій та клубів за інтересами.
Заняття відбуватимуться як офлайн, так і онлайн, що дозволяє залучити якомога більше охочих.
Індустріальний район
вул. Дванадцятого Квітня, 10/46
☎ (0572) 94 26 95, (096) 292 23 60
Київський район
вул. Багалія, 12
☎ (057) 706 32 48, (068) 087 87 92, (097) 971 82 56
Немишлянський район
б-р Богдана Хмельницького, 10А
☎ (057) 725 34 15, (096) 059 86 54
Новобаварський район
вул. Власенка, 14
☎ (057) 725 33 41, (066) 451 15 17
Основ’янський район
вул. Богдана Хмельницького, 13
☎ (057) 725 26 15, (050) 063 78 17
Салтівський район
вул. Валентинівська, 23-г
☎ (050) 995 36 33
Слобідський район
пров. Решетниківський, 3
☎ (057) 737 00 27
Холодногірський район
вул. Велика Панасівська, 34-А
☎ (057) 725 34 70
Шевченківський район
просп. Перемоги, 77а
☎ (057) 725 34 96, (095) 868 93 94
Час прийому звернень громадян:
Понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00
Графік може змінюватися залежно від безпекової ситуації.
