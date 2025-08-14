14.08.2025 12:36 Рита Парфенова

З 1 вересня в Харкові стартує новий навчальний рік для Університетів третього віку

Освітні програми для дорослих передбачають лекції, фізичні заняття та творчі студії в онлайн- і офлайн-форматах.

З 1 вересня у Харкові розпочнеться новий навчальний рік в Університетах третього віку, які функціонують на базі відділень денного перебування територіальних центрів надання соціальних послуг. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Програма навчання включає лекції з комп’ютерної грамотності, психології, права, історії та мистецтва. Для підтримки фізичного здоров’я передбачені заняття з фізичної активності та оздоровчої гімнастики. Крім того, учасники зможуть долучитися до творчих студій та клубів за інтересами.

Заняття відбуватимуться як офлайн, так і онлайн, що дозволяє залучити якомога більше охочих.

Напрями навчання:

цифрова грамотність;

психологія;

вивчення іноземних мов;

здоровий спосіб життя;

декоративно-ужиткове мистецтво;

розвиток творчих здібностей;

Територіальні центри та контакти для запису:

Індустріальний район

вул. Дванадцятого Квітня, 10/46

☎ (0572) 94 26 95, (096) 292 23 60

Київський район

вул. Багалія, 12

☎ (057) 706 32 48, (068) 087 87 92, (097) 971 82 56

Немишлянський район

б-р Богдана Хмельницького, 10А

☎ (057) 725 34 15, (096) 059 86 54

Новобаварський район

вул. Власенка, 14

☎ (057) 725 33 41, (066) 451 15 17

Основ’янський район

вул. Богдана Хмельницького, 13

☎ (057) 725 26 15, (050) 063 78 17

Салтівський район

вул. Валентинівська, 23-г

☎ (050) 995 36 33

Слобідський район

пров. Решетниківський, 3

☎ (057) 737 00 27

Холодногірський район

вул. Велика Панасівська, 34-А

☎ (057) 725 34 70

Шевченківський район

просп. Перемоги, 77а

☎ (057) 725 34 96, (095) 868 93 94

Час прийому звернень громадян:

Понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00

Графік може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

