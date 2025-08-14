    
14.08.2025  12:47   Рита Парфенова

Росія вдарила по Козачій Лопані: загинув мешканець

64-річний чоловік загинув під час обстрілу селища Козача Лопань

Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Об 11:20 війська рф обстріляли Козачу Лопань. За попередньою інформацією, обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню по щільній житловій забудові.

Удар зруйнував приватний будинок – 64-річний власник зазнав поранень, несумісних із життям.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківського та Куп’янського районів, застосовуючи FPV-дрони та БпЛА.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
