Довічне ув’язнення отримав росіянин, який розстрілював цивільних під Куп’янськом

14.08.2025  13:00   Рита Парфенова

СБУ довела вину 21-річного росіянина Артема Кулікова, який убив двох мешканців Харківщини під час боїв на Куп’янському напрямку.

Довічне ув’язнення рашисту, який розстрілював цивільних у Харківській області

За матеріалами Служби безпеки України ще один російський військовослужбовець отримав довічне ув’язнення за воєнні злочини проти цивільного населення.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Йдеться про 21-річного Артема Кулікова, стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії рф, який розстріляв двох мирних мешканців Харківщини.

У жовтні 2024 року Куліков потрапив у полон до Сил оборони під час боїв на Куп’янському напрямку. Перед відправкою на фронт він був мобілізований прямо з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки.

Після короткої підготовки у навчальному центрі Куліков разом зі спільником захопив двох мешканців одного з селищ Куп’янського району, які допомагали односельчанам евакуюватися з зони бойових дій. Окупанти намагалися «вибити» від потерпілих інформацію про дислокацію українських військ. Не отримавши потрібних відомостей, Куліков впритул розстріляв обох чоловіків на місці.

На допиті полонений дав свідчення проти командирів, які віддавали накази на вбивство цивільних. На основі доказів СБУ колегія суддів визнала Кулікова винним у вчиненні воєнних злочинів групою осіб за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України.

Розслідування проводилося співробітниками СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.

Тэги:  сбу, суд, хареів, агрессия россии
