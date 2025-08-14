    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Верховний Суд залишив у силі вирок ексбригадиру залізниці, який під час окупації Харківщини передавав паливо рф
14.08.2025  13:29   Рита Парфенова

Верховний Суд залишив у силі вирок ексбригадиру залізниці, який під час окупації Харківщини передавав паливо рф

Колишнього працівника Куп’янської залізниці засуджено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна за передачу понад 120 тисяч літрів дизпального російській армії.

Верховний Суд підтвердив вирок ексбригадиру залізниці за передачу пального окупантам на Харківщині

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому бригадиру залізниці, засудженому за пособництво державі-агресору. Чоловік отримав 10 років позбавлення волі, 12-річну заборону обіймати державні та самоврядні посади, а також конфіскацію майна. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Розслідування встановило, що в червні 2022 року, під час окупації Куп’янська, він добровільно почав працювати на захопленому підприємстві, де раніше обіймав посаду бригадира. Окупаційна влада призначила його «начальником базы топлива и нефтепродуктов» виробничого підрозділу Локомотивного депо Куп’янськ на підконтрольному ворогу держпідприємстві «Купянская железная дорога».

На цій посаді він передавав російським військовим паливно-мастильні матеріали, що зберігались на території підприємства. Завдяки розташуванню складів близько до лінії фронту, окупанти могли приховувати запаси від української авіарозвідки та оперативно доправляти їх у зону бойових дій.

Лише наприкінці липня 2022 року він передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного пального. За це отримував зарплату в російських рублях.

Чоловіка затримали у березні 2023 року. У квітні 2024-го Червонозаводський районний суд Харкова визнав його винним, а апеляційний суд залишив вирок без змін. Верховний Суд підтримав рішення попередніх інстанцій, а касаційну скаргу захисту відхилив. Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що  отримав вирок російський агент, який підірвав авто з українським воїном.

Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Надзвичайні події На Харківщині засудили до 11 років ув’язнення пособника окупантів з Липців 11.08 Надзвичайні події Жінка шпигувала на користь росіян та корегувала удари ворога по Харкову 10.08 Надзвичайні події У Харкові судитимуть шпигуна росіян
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 