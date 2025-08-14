14.08.2025 13:29 Рита Парфенова

Верховний Суд залишив у силі вирок ексбригадиру залізниці, який під час окупації Харківщини передавав паливо рф

Колишнього працівника Куп’янської залізниці засуджено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна за передачу понад 120 тисяч літрів дизпального російській армії.

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому бригадиру залізниці, засудженому за пособництво державі-агресору. Чоловік отримав 10 років позбавлення волі, 12-річну заборону обіймати державні та самоврядні посади, а також конфіскацію майна. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Розслідування встановило, що в червні 2022 року, під час окупації Куп’янська, він добровільно почав працювати на захопленому підприємстві, де раніше обіймав посаду бригадира. Окупаційна влада призначила його «начальником базы топлива и нефтепродуктов» виробничого підрозділу Локомотивного депо Куп’янськ на підконтрольному ворогу держпідприємстві «Купянская железная дорога».

На цій посаді він передавав російським військовим паливно-мастильні матеріали, що зберігались на території підприємства. Завдяки розташуванню складів близько до лінії фронту, окупанти могли приховувати запаси від української авіарозвідки та оперативно доправляти їх у зону бойових дій.

Лише наприкінці липня 2022 року він передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного пального. За це отримував зарплату в російських рублях.

Чоловіка затримали у березні 2023 року. У квітні 2024-го Червонозаводський районний суд Харкова визнав його винним, а апеляційний суд залишив вирок без змін. Верховний Суд підтримав рішення попередніх інстанцій, а касаційну скаргу захисту відхилив. Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що отримав вирок російський агент, який підірвав авто з українським воїном.