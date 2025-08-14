14.08.2025 14:01 Рита Парфенова

Чоловік у Харкові погрожував 77-річній матері та став фігурантом справи

56-річний харків’янин, перебуваючи напідпитку, вчинив сварку та погрожував 77-річній матері. Поліцейські заборонили йому наближатися до неї.

У Харкові правоохоронці припинили факт домашнього насильства та застосували терміновий заборонний припис до чоловіка, який погрожував своїй матері. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася в межах обслуговування Харківського районного управління поліції № 2. До сектору протидії домашньому насильству надійшло повідомлення від 77-річної жінки, яка заявила, що її 56-річний син, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, влаштував сварку та висловлював погрози фізичною розправою.

Після оцінки ризиків повторного насильства поліцейські винесли кривднику терміновий заборонний припис. Чоловіка попередили про адміністративну відповідальність у разі порушення цього припису.

Поліція нагадує: у разі домашнього насильства слід негайно звертатися за номером «102», щоб отримати своєчасну та кваліфіковану допомогу.

