    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині дрон рф атакував авто – двоє загиблих, жінка поранена
14.08.2025  14:40   Рита Парфенова

На Харківщині дрон рф атакував авто – двоє загиблих, жінка поранена

Поблизу Нечволодівки Куп’янського району російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Загинули 69-річні чоловік і жінка, ще одна постраждала госпіталізована.

безпілотник

14 серпня 2025 року неподалік села Нечволодівка Куп’янського району російський безпілотник атакував цивільний легковий автомобіль. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок удару загинули 69-річний чоловік та його ровесниця. Ще одна жінка, 76 років, отримала вибухові поранення. Постраждалу госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

На місце події прибули слідчо-оперативна група Куп’янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що поблизу Куп’янська російський дрон атакував поліцейський автомобіль, що їхав на виклик.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 Надзвичайні події Росія вдарила по Козачій Лопані: загинув мешканець 14.08 Надзвичайні події На Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена під час ворожих обстрілів (фото) 14.08 Надзвичайні події За добу на Харківщині ліквідовано дві пожежі через обстріли
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 