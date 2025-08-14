На Харківщині дрон рф атакував авто – двоє загиблих, жінка поранена

Поблизу Нечволодівки Куп’янського району російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Загинули 69-річні чоловік і жінка, ще одна постраждала госпіталізована.
14 серпня 2025 року неподалік села Нечволодівка Куп’янського району російський безпілотник атакував цивільний легковий автомобіль. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок удару загинули 69-річний чоловік та його ровесниця. Ще одна жінка, 76 років, отримала вибухові поранення. Постраждалу госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.
На місце події прибули слідчо-оперативна група Куп’янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
