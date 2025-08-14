14.08.2025 14:49 Рита Парфенова

У двох харківських лікарнях уже можна проводити операції та реанімацію під землею, – Ігор Терехов

Підземні операційні та реанімаційні приміщення облаштували на базі двох медичних закладів Харкова.



Фото: ХМР

У Харкові завершують облаштування підземних операційних і реанімаційних приміщень у двох медичних закладах. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов 14 серпня в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, підземні приміщення є критично важливими в умовах, коли російські війська обстрілюють медичну інфраструктуру.

«Роботи в двох лікарнях знаходяться на завершальній стадії. Але там вже можна працювати, оперувати та реанімувати пацієнтів», – сказав Ігор Терехов.

