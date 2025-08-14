У двох харківських лікарнях уже можна проводити операції та реанімацію під землею, – Ігор Терехов

Підземні операційні та реанімаційні приміщення облаштували на базі двох медичних закладів Харкова.
У Харкові завершують облаштування підземних операційних і реанімаційних приміщень у двох медичних закладах. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов 14 серпня в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
За його словами, підземні приміщення є критично важливими в умовах, коли російські війська обстрілюють медичну інфраструктуру.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
«Роботи в двох лікарнях знаходяться на завершальній стадії. Але там вже можна працювати, оперувати та реанімувати пацієнтів», – сказав Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський обласний центр служби крові повідомляє про критичний дефіцит донорської крові та просить містян долучитися до донорства.
Комментариев: 0
Не поспішайте з важливими рішеннями, навіть якщо з’явиться яскрава ідея. Емоції можуть переважити логіку, що призведе до помилок.
Ранок у Харкові розпочнеться з хмарного неба, яке протримається майже до вечора. Опадів не очікується, а ближче до вечора хмари розсіються.
Друга середа серпня – це особливий день для всіх, хто захоплюється мистецтвом письма, адже саме тоді відзначається Всесвітній день каліграфії.
влажность:
давление:
ветер: