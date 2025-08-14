    
Главная Новини Харкова Медицина У двох харківських лікарнях уже можна проводити операції та реанімацію під землею, – Ігор Терехов
14.08.2025  14:49   Рита Парфенова

У двох харківських лікарнях уже можна проводити операції та реанімацію під землею, – Ігор Терехов

Підземні операційні та реанімаційні приміщення облаштували на базі двох медичних закладів Харкова.


Фото: ХМР

У Харкові завершують облаштування підземних операційних і реанімаційних приміщень у двох медичних закладах. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов 14 серпня в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, підземні приміщення є критично важливими в умовах, коли російські війська обстрілюють медичну інфраструктуру.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

«Роботи в двох лікарнях знаходяться на завершальній стадії. Але там вже можна працювати, оперувати та реанімувати пацієнтів», – сказав Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський обласний центр служби крові повідомляє про критичний дефіцит донорської крові та просить містян долучитися до донорства.

Тэги:  медицина, харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Медицина Бригада екстреної допомоги врятувала життя харків’янину під час клінічної смерті 06.08 Медицина На Харківщині жінка народила дитину в салоні «швидкої» 29.07 Медицина Директорку Центру служби крові в Харкові відзначили званням «Заслужений лікар України»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 