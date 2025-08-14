У лікарнях Харкова бракує донорської крові: центр закликає допомогти

Харківський обласний центр служби крові повідомляє про критичний дефіцит донорської крові та просить містян долучитися до донорства.
У Харкові виник гострий дефіцит донорської крові. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
Щодня у міських лікарнях на переливання чекають поранені військові, пацієнти після операцій та люди, які борються за життя. Кров неможливо виготовити штучно — її можна лише здати.
У центрі наголошують: процедура займає близько 15 хвилин, а врятувати може одразу кілька життів. Попередній запис не потрібен, групу крові визначають безоплатно на місці, результати надають онлайн.
Пункти забору:
Обидва пункти працюють під час повітряних тривог.
Для довідок: +380955704766.
