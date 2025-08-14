14.08.2025 08:36 Рита Парфенова

У лікарнях Харкова бракує донорської крові: центр закликає допомогти

Харківський обласний центр служби крові повідомляє про критичний дефіцит донорської крові та просить містян долучитися до донорства.



Фото: ХОЦСК

У Харкові виник гострий дефіцит донорської крові. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.

Щодня у міських лікарнях на переливання чекають поранені військові, пацієнти після операцій та люди, які борються за життя. Кров неможливо виготовити штучно — її можна лише здати.

У центрі наголошують: процедура займає близько 15 хвилин, а врятувати може одразу кілька життів. Попередній запис не потрібен, групу крові визначають безоплатно на місці, результати надають онлайн.

Пункти забору:

вул. Клочківська, 366 — понеділок–п’ятниця з 08:00 до 15:00, субота з 08:00 до 13:00

ТРЦ «Нікольський», -1 поверх — вівторок, четвер, субота з 09:00 до 14:00

Обидва пункти працюють під час повітряних тривог.

Для довідок: +380955704766.

