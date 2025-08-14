    
14.08.2025  08:24   

У Харкові пройшов показ дизайнерського одягу (фото)

У неділю, 10 серпня, в АРТпідвалі, пройшов показ колекції одягу «…І буде світло» від дизайнерки Світлани Голосної.

Харків, показ, артпідвал
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Колекція одягу «…І буде світло» з’явилася під час повномасштабного вторгнення. Речі зшивалися зі шматочків інших речей. І цього разу апсайклінг був не тільки про екологію. У цьому поєднанні шматочків авторка втілила прагнення зібрати докупи серце, що краялося від болю, та світ навколо, що на очах розлітався уламками. 
 
Незважаючи на зовнішню темряву, більшість речей у колекції — світлі. Бо, на думку авторки, світло є навіть у найтемніші часи — і це світло любові: до близьких, до світу, до життя.
 
Моделями на показі люб'язно погодилися виступити учасниці Зразкового художнього колективу "Музичний театр-студія "Дитячий квартал" (керівник Олена Валова, Палац дитячої та юнацької творчості "Істок").   
 
Після показу на глядачів чекала інтерактивна частина — фототерапія «Перевтілення». Відвідувачі приміряли казкові образи з авторськими аксесуарами від Світлани Голосної та сфотографувалися в них.
 
Показ пройшов у рамках однойменної фото-виставки Василя Голосного.


Фотогалерея

Тэги:  харків, показ, одяг, колекція, артпідвал, муніципальна галерея
