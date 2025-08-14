14.08.2025 08:24

У Харкові пройшов показ дизайнерського одягу (фото)

У неділю, 10 серпня, в АРТпідвалі, пройшов показ колекції одягу «…І буде світло» від дизайнерки Світлани Голосної.



Фото: Василь Голосний /



Колекція одягу «…І буде світло» з’явилася під час повномасштабного вторгнення. Речі зшивалися зі шматочків інших речей. І цього разу апсайклінг був не тільки про екологію. У цьому поєднанні шматочків авторка втілила прагнення зібрати докупи серце, що краялося від болю, та світ навколо, що на очах розлітався уламками. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Колекція одягу «…І буде світло» з’явилася під час повномасштабного вторгнення. Речі зшивалися зі шматочків інших речей. І цього разу апсайклінг був не тільки про екологію. У цьому поєднанні шматочків авторка втілила прагнення зібрати докупи серце, що краялося від болю, та світ навколо, що на очах розлітався уламками.

Незважаючи на зовнішню темряву, більшість речей у колекції — світлі. Бо, на думку авторки, світло є навіть у найтемніші часи — і це світло любові: до близьких, до світу, до життя.

Моделями на показі люб'язно погодилися виступити учасниці Зразкового художнього колективу "Музичний театр-студія "Дитячий квартал" (керівник Олена Валова, Палац дитячої та юнацької творчості "Істок").

Після показу на глядачів чекала інтерактивна частина — фототерапія «Перевтілення». Відвідувачі приміряли казкові образи з авторськими аксесуарами від Світлани Голосної та сфотографувалися в них.

Показ пройшов у рамках однойменної фото-виставки Василя Голосного.



Фотогалерея