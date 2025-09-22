22.09.2025 16:10 Мирон Зелений

У Харкові юні актори показали дві фешн-історії (фото)

21 вересня у Центрі науки, культури і мистецтва "Харківський Будинок вчених" відбувся показ двох колекцій одягу від дизайнерки Світлани Голосної.



Фото: Василь Голосний /



Дизайнерка Світлана Голосна та Зразковий художній колектив "Музичний театр-студія "Дитячий квартал" (керівник Валова Олена Василівна) показали дві колекції одягу:

"...І буде світло" та "Let's play dolls" (Давай гратися ляльками).

У якості моделей виступили не тільки юні актори та їхні батьки, а ще й ляльки в авторських сукнях. Покази проходили у незвичній формі - як мікс театральної вистави та дефіле.

За словами авторки, перша колекція виражає віру в перемогу світла - добра, любові, дружби - незважаючи ні на що. Основна ідея другої колекції - навіть у важкі часи діти залишаються дітьми, хочуть гратися і радіти, а дорослі теж іноді хочуть відчути себе дітьми.

Після показу всі бажаючі змогли приміряти дизайнерські аксесуари та сфотографуватися в них.

Організатор заходу: громадський діяч у сфері культури, засновник культурних ініціатив Юрій Путнiк.



