    
Главная Фото Культура і Туризм У Харкові юні актори показали дві фешн-історії (фото)
22.09.2025  16:10   Мирон Зелений

У Харкові юні актори показали дві фешн-історії (фото)

21 вересня у Центрі науки, культури і мистецтва "Харківський Будинок вчених" відбувся показ двох колекцій одягу від дизайнерки Світлани Голосної.

Харків, показ, мода, театр, діти
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Дизайнерка Світлана Голосна та Зразковий художній колектив "Музичний театр-студія "Дитячий квартал" (керівник Валова Олена Василівна) показали дві колекції одягу:
"...І буде світло" та "Let's play dolls" (Давай гратися ляльками). 
 
У якості моделей виступили не тільки юні актори та їхні батьки, а ще й ляльки в авторських сукнях. Покази проходили у незвичній формі - як мікс театральної вистави та дефіле.
 
За словами авторки, перша колекція виражає віру в перемогу світла - добра, любові, дружби - незважаючи ні на що. Основна ідея другої колекції - навіть у важкі часи діти залишаються дітьми, хочуть гратися і радіти, а дорослі теж іноді хочуть відчути себе дітьми.
 
Після показу всі бажаючі змогли приміряти дизайнерські аксесуари та сфотографуватися в них.
 
Організатор заходу: громадський діяч у сфері культури, засновник культурних ініціатив Юрій Путнiк.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, показ, мода, театр
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.09 Надзвичайні події У Харкові затримали водія, який скоїв смертельну ДТП 22.09 Надзвичайні події У Харківській області порушник правил дорожнього руху пропонував хабар 22.09 Дороги та транспорт На деяких перехрестях вулиці Клочківської тимчасово заборонять рух транспорту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 