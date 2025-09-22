    
22.09.2025  16:05   Віталій Хіневич

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 742 ворожих боєприпаси

Над розмінуванням деокупованих територій працював 45 піротехнічних розрахунків ДСНС, включаючи 22 машини механізованого розмінування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині наші герої знищили вже 131127 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
«Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч з 21 на 22 вересня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 30 виїздів. Шість лісових пожеж в Ізюмському районі досі гасять.
 
Тэги:  міни, харків
