22.09.2025 15:45 Віталій Хіневич

Інфекційна та паразитарна захворюваність на Харківщині за 8 місяців 2025 року: що зростає, а що йде на спад

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення склав 3,1 проти 2,7. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 43,0% проти 39,7%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За 8 місяців 2025 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (далі – ГРВІ) зареєстровано 80731 випадок інфекційних захворювань проти 70558 за аналогічний період 2024 року. Без урахування грипу та ГРВІ – 3764 випадки проти 3710 (зростання на 1,5%).

У розрізі окремих нозологічних форм відмічається зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показників захворюваності гастроентероколітами з встановленим збудником на 27,8%, туберкульозом органів дихання на 15,6%, кором та менінгококовою інфекцією на 3 випадки, хворобою Лайма на 15,4%, хронічними вірусними гепатитами на 6,6%, у т.ч. хронічним вірусним гепатитом С на 9,3%, ГРВІ на 15,6%, грипом у 4,9 рази.

Знизився рівень захворюваності сальмонельозом на 26,4%, шигельозом на 40,7%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 24,9%, кашлюком на 11,0%, гострими вірусними гепатитами: А на 78,3%, В та С на 3 випадки, хронічним вірусним гепатитом В на 9,9%, інфекційним мононуклеозом – на 6,1%.

Виявлено 318 осіб, інвазованих гельмінтами та найпростішими, з них 59,1% – діти до 17 років.

Звернулись за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 2242 особи, з них від диких тварин постраждали 46 осіб.

Кількість осіб, які постраждали від укусів кліщів, зросла на 21,4%, зареєстровано 852 особи, з них 27,9% – діти віком до 17 років.

