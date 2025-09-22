Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні ваша уява може вдихнути нові барви в буденні справи, проте є ризик сплутати мрії з фактами. Важливо залишатися реалістом, щоб уникнути помилкових рішень.
Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
влажность:
давление:
ветер: