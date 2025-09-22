22.09.2025 11:47 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів – 13

Харків – 12

Богодухів – 12

Коломак – 12

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 11

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 12

Берестин – 12

Лозова – 14

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

