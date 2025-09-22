    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ігор Терехов розповів про вибух, який чули у Харкові
22.09.2025  11:24   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про вибух, який чули у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що гучний вибух, який сьогодні чули містяни, пролунав за межами обласного центру.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував інформацію щодо вибуху, який сьогодні почувало багато мешканців міста.

За його словами, подія сталася не у самому Харкові, а за його межами.

Інші деталі поки не уточнюються. 

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися сім населених пунктів Харківщини.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
