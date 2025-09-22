22.09.2025 11:24 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про вибух, який чули у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що гучний вибух, який сьогодні чули містяни, пролунав за межами обласного центру.



Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував інформацію щодо вибуху, який сьогодні почувало багато мешканців міста.

За його словами, подія сталася не у самому Харкові, а за його межами.

Інші деталі поки не уточнюються.

