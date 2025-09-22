Ігор Терехов розповів про вибух, який чули у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що гучний вибух, який сьогодні чули містяни, пролунав за межами обласного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував інформацію щодо вибуху, який сьогодні почувало багато мешканців міста.
За його словами, подія сталася не у самому Харкові, а за його межами.
Інші деталі поки не уточнюються.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися сім населених пунктів Харківщини.
