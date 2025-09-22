    
22.09.2025  11:19   Рита Парфенова

Патрульні Харкова за вихідні опрацювали понад 600 викликів

За минулі вихідні патрульні поліцейські Харкова відреагували на 629 викликів, виявили водіїв із ознаками сп’яніння та зафіксували сотні адміністративних правопорушень.

Харківські патрульні підбили підсумки вихідних

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові патрульна поліція підбила підсумки роботи за вихідні.

Протягом двох днів інспектори опрацювали 629 викликів від громадян. Під час перевірок було виявлено 63 водіїв із ознаками сп’яніння. Також патрульні задокументували 13 випадків з ймовірними наркотичними речовинами.

Загалом зафіксовано 252 адміністративні правопорушення, серед яких 225 – за порушення правил дорожнього руху.

У поліції нагадали, що контроль на дорогах триватиме постійно, аби підвищити рівень безпеки для жителів і гостей Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Аерокосмічному проспекті мотоцикл врізався в автомобіль який стояв на світлофорі.
Тэги:  поліція, харків
