    
Спорт У Харкові відбулися спортивні змагання на честь полеглих захисників України
22.09.2025  10:59   Рита Парфенова

У Харкові відбулися спортивні змагання на честь полеглих захисників України

Спортивний захід, присвячений пам’яті героїв Сил оборони, зібрав у Харкові ветеранів, представників громадських організацій і спортивних федерацій. Під час урочистостей встановили хоругву як символ козацької честі та незламності.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові пройшли спортивні змагання, присвячені вшануванню пам’яті загиблих воїнів Сил оборони України.

Участь у заході взяли ветерани, представники громадських організацій, спортивних федерацій та керівники міських департаментів. Серед них – директор Департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін, директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко, а також президент Харківської обласної організації хортингу Руслан Зуб.

У Департаменті з питань ветеранської політики відзначили, що такі змагання не лише популяризують козацькі традиції та спорт, а й сприяють формуванню національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді.

У рамках урочистостей було встановлено хоругву – символ козацької честі та незламності українського народу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни стали чемпіонами світу серед військовослужбовців-шпажистів.

