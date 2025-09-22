У Харкові відбулися спортивні змагання на честь полеглих захисників України

Спортивний захід, присвячений пам’яті героїв Сил оборони, зібрав у Харкові ветеранів, представників громадських організацій і спортивних федерацій. Під час урочистостей встановили хоругву як символ козацької честі та незламності.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові пройшли спортивні змагання, присвячені вшануванню пам’яті загиблих воїнів Сил оборони України.
Участь у заході взяли ветерани, представники громадських організацій, спортивних федерацій та керівники міських департаментів. Серед них – директор Департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін, директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко, а також президент Харківської обласної організації хортингу Руслан Зуб.
У Департаменті з питань ветеранської політики відзначили, що такі змагання не лише популяризують козацькі традиції та спорт, а й сприяють формуванню національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді.
У рамках урочистостей було встановлено хоругву – символ козацької честі та незламності українського народу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни стали чемпіонами світу серед військовослужбовців-шпажистів.
Комментариев: 0
Сьогодні ваша уява може вдихнути нові барви в буденні справи, проте є ризик сплутати мрії з фактами. Важливо залишатися реалістом, щоб уникнути помилкових рішень.
Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
влажность:
давление:
ветер: