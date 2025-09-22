22.09.2025 08:56 Рита Парфенова

За добу на Харківщині обстрілів зазнали 7 населених пунктів – є загиблий і поранені

Російські війська протягом 21 вересня атакували населені пункти Харківської області керованими авіабомбами та безпілотниками. Загинула одна людина, шестеро отримали поранення.



Протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися сім населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів загинув 47-річний житель селища Борова, ще п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Боровій постраждали також двоє чоловіків 52 та 60 років. У селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади травм зазнав 72-річний чоловік. У Новомиколаївці Шевченківської громади поранення отримали двоє місцевих мешканців – 35 та 37 років.

Крім того, в Куп’янську внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі постраждала 45-річна жінка. До медиків також звернувся 62-річний житель села Глушківка Курилівської громади, який дістав поранення ще 19 вересня.

Зафіксовано застосування росіянами керованої авіабомби, п’яти дронів-камікадзе типу «Герань-2» та двох FPV-дронів.

Пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури: багатоквартирний будинок у Куп’янську-Вузловому, приватна оселя у Великому Бурлуку, автомобіль у Новомиколаївці, ще один – у Боровій Ізюмського району. Крім того, в селі Пільна Чугуївського району пошкоджено будівлю місцевого ліцею.

