Українські військові відбили 13 атак на Південно-Слобожанському напрямку та 6 – на Куп’янському.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів намагався прорвати оборону Сил оборони в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у напрямку Одрадного.
Крім того, протягом минулої доби ворог шість разів атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку. Наші захисники відбили штурмові дії в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.
Сьогодні ваша уява може вдихнути нові барви в буденні справи, проте є ризик сплутати мрії з фактами. Важливо залишатися реалістом, щоб уникнути помилкових рішень.
Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
