22.09.2025  09:22   Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбито майже 20 ворожих штурмів

Українські військові відбили 13 атак на Південно-Слобожанському напрямку та 6 – на Куп’янському.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів намагався прорвати оборону Сил оборони в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у напрямку Одрадного.

Крім того, протягом минулої доби ворог шість разів атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку. Наші захисники відбили штурмові дії в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбито ворожі атаки біля Вовчанська та Куп’янська.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
