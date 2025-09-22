ДСНС Харківщини ліквідувала пожежу після нічної атаки дронами на Куп’янщині (фото)

Вночі російські війська атакували селище Великий Бурлук безпілотниками. Унаслідок влучання зайнявся приватний будинок площею 300 кв. м. Жертв і постраждалих немає.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, сьогодні вночі російські війська атакували безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Одне з влучань прийшлося по приватному будинку, у якому мешкали дві родини.
Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на площі близько 300 кв. м. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Для ліквідації наслідків атаки було залучено 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, серед них медичний розрахунок.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському та Ізюмському районах сталися чотири пожежі.
