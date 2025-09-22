    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДСНС Харківщини ліквідувала пожежу після нічної атаки дронами на Куп’янщині (фото)
22.09.2025  09:47   Рита Парфенова

ДСНС Харківщини ліквідувала пожежу після нічної атаки дронами на Куп’янщині (фото)

Вночі російські війська атакували селище Великий Бурлук безпілотниками. Унаслідок влучання зайнявся приватний будинок площею 300 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

Новини Харкова: ДСНС ліквідувала пожежу після нічної атаки дронами

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, сьогодні вночі російські війська атакували безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Одне з влучань прийшлося по приватному будинку, у якому мешкали дві родини.

Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на площі близько 300 кв. м. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, серед них медичний розрахунок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському та Ізюмському районах сталися чотири пожежі.

