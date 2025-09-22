Будинок на Кільцевій у Харкові після удару дронами визнали непридатним для життя

Житловий будинок в Індустріальному районі Харкова, по якому 18 серпня російські війська завдали п’ять ударів дронами-«шахедами», офіційно визнаний аварійним і таким, що підлягає знесенню. Загалом тоді загинули семеро людей.
Будинок на Кільцевій дорозі в Індустріальному районі Харкова, який 18 серпня зазнав п’яти ударів безпілотниками типу «шахед», за висновками експертизи визнано аварійним і непридатним для відновлення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Унаслідок тієї атаки загинули семеро мешканців.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про це під час зустрічі з жителями зруйнованого будинку. У розмові також брали участь представники районної адміністрації та Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції.
За результатами обстеження сертифікованої компанії, будівля втратила свою економічну цінність: зруйновані тримальні та огороджувальні конструкції, рівень пошкоджень перевищує 81%. Споруда становить небезпеку аварійного обвалення.
Ігор Терехов наголосив, що головним завданням є безпека людей і якнайшвидше оформлення документів для участі у державній програмі «єВідновлення».
«Будинок не підлягає відновленню. Його потрібно зносити і будувати новий. Ми створимо комісію, надамо всі необхідні документи, щоб ви швидко оформили й отримали сертифікати та змогли придбати нове житло. А цей будинок будемо демонтувати. Я звернуся до обласної військової адміністрації, аби необхідний висновок ухвалили якнайшвидше. Будинок одразу потрапить у базу, і ви зможете подавати заяви на «єВідновлення». Ми будемо супроводжувати вас на кожному етапі», – зазначив мер.
