22.09.2025 10:19 Рита Парфенова

Будинок на Кільцевій у Харкові після удару дронами визнали непридатним для життя

Житловий будинок в Індустріальному районі Харкова, по якому 18 серпня російські війська завдали п’ять ударів дронами-«шахедами», офіційно визнаний аварійним і таким, що підлягає знесенню. Загалом тоді загинули семеро людей.



Фото: ХМР

Будинок на Кільцевій дорозі в Індустріальному районі Харкова, який 18 серпня зазнав п’яти ударів безпілотниками типу «шахед», за висновками експертизи визнано аварійним і непридатним для відновлення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Унаслідок тієї атаки загинули семеро мешканців.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про це під час зустрічі з жителями зруйнованого будинку. У розмові також брали участь представники районної адміністрації та Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції.

За результатами обстеження сертифікованої компанії, будівля втратила свою економічну цінність: зруйновані тримальні та огороджувальні конструкції, рівень пошкоджень перевищує 81%. Споруда становить небезпеку аварійного обвалення.

Ігор Терехов наголосив, що головним завданням є безпека людей і якнайшвидше оформлення документів для участі у державній програмі «єВідновлення».

«Будинок не підлягає відновленню. Його потрібно зносити і будувати новий. Ми створимо комісію, надамо всі необхідні документи, щоб ви швидко оформили й отримали сертифікати та змогли придбати нове житло. А цей будинок будемо демонтувати. Я звернуся до обласної військової адміністрації, аби необхідний висновок ухвалили якнайшвидше. Будинок одразу потрапить у базу, і ви зможете подавати заяви на «єВідновлення». Ми будемо супроводжувати вас на кожному етапі», – зазначив мер.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками. Унаслідок російської терористичної атаки загнуло 7 мирних харків’ян, серед них 2 дітей. Ще 24 зазнали травм і поранень, з них 6 дітей. Двох людей вдалось врятувати.