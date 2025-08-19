    
19.08.2025  18:11   

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку

На місці ворожого обстрілу у Харкові працювало більше 100 рятувальників та десятки одиниць техніки

Як повідомляє РЕДПОСТ, 18 серпня 2025 року черезвнаслідок російської терористичної атаки по житловому кварталу Харкова загнуло 7 мирних харків’ян, серед них 2 дітей. Ще 24 зазнали травм і поранень, з них 6 дітей. Двох людей вдалось врятувати.
 
На місці ворожого обстрілу працювало 140 рятувальників та 39 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС. 
 
Загалом від завалів розчищено понад 1500 м кв. внутрішніх приміщень житлового будинку, вивезено біля 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з прифронтової зони Харківщини рятувальники евакуювали дитину.
 
