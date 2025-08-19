19.08.2025 18:44
Міськрада Харкова та уінверситет Каразіна співпрацюватимуть в реалізації ветеранської політики
Відповідний Меморандум підписали мер Харкова Ігор Терехов та ректор ХНУ імені В. Н. Каразіна Тетяна Кагановська.
, документ закріпив партнерство міскради та університету у важливих напрямах - від освітніх та реабілітаційних програм для ветеранів до створення умов їхньої соціальної інтеграції та працевлаштування.
Ігор Терехов наголосив, що ветерани потребують багатьох важливих речей - уваги, роботи, інтеграції, реабілітації та конкретних і дієвих рішень.
«Цей меморандум - про життя зараз і після війни. Я вдячний Каразінському університету за готовність долучитися до цього процесу», - сказав мер.
Тетяна Кагановська повідомила, що підписання меморандуму - це нові можливості для професійної перепідготовки, здобуття вищої освіти, психологічної підтримки, соціальної інтеграції ветеранів.
«Партнерство з міськрадою дозволить нам краще розуміти потреби ветеранів і системно на них відповідати. Ми хочемо, щоб Харків став прикладом міста, яке дбає про своїх героїв», - зазначила вона.
