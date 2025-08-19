19.08.2025 19:19 Дмитро Колонєй

У Харкові розшукують та судитимуть чоловіка, який був посадовцем окупаційного уряду

Що робив чоловік під час окупації селища під Харковом з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 59-річний мешканець селища Борівське Куп’янського району під час захоплення населеного пункту російськими загарбниками пейшов на бік ворога:

добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації;

у червні 2022 року він обійняв посаду «и. о. помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области»;

збирав паспортні дані місцевих мешканців для оформлення так званої «матеріальної допомоги» в російських рублях;

здійснював контроль за дотриманням комендантської години мешканцями громади селища Борівське та села Волоська Балаклія;

розповсюджував пропагандистські газети;

надавав розпорядження з благоустрою тощо.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно в Індустріальному районному суді м. Харкова.

Йому загрожує від п’яти до десяти роківзагратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

