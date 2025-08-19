    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові розшукують та судитимуть чоловіка, який був посадовцем окупаційного уряду
19.08.2025  19:19   Дмитро Колонєй

У Харкові розшукують та судитимуть чоловіка, який був посадовцем окупаційного уряду

Що робив чоловік під час окупації селища під Харковом з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 59-річний мешканець селища Борівське Куп’янського району під час захоплення населеного пункту російськими загарбниками пейшов на бік ворога:
 
  • добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації;
  • у червні 2022 року він обійняв посаду «и. о. помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области»;
  • збирав паспортні дані місцевих мешканців для оформлення так званої «матеріальної допомоги» в російських рублях;
  • здійснював контроль за дотриманням комендантської години мешканцями громади селища Борівське та села Волоська Балаклія;
  • розповсюджував пропагандистські газети;
  • надавав розпорядження з благоустрою тощо.
 
Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно в Індустріальному районному суді м. Харкова.
 
Йому загрожує від п’яти до десяти роківзагратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть окупанта за розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
