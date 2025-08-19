19.08.2025 19:19 Дмитро Колонєй
У Харкові розшукують та судитимуть чоловіка, який був посадовцем окупаційного уряду
Що робив чоловік під час окупації селища під Харковом з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 59-річний мешканець селища Борівське Куп’янського району під час захоплення населеного пункту російськими загарбниками пейшов на бік ворога:
-
добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації;
-
у червні 2022 року він обійняв посаду «и. о. помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области»;
-
збирав паспортні дані місцевих мешканців для оформлення так званої «матеріальної допомоги» в російських рублях;
-
здійснював контроль за дотриманням комендантської години мешканцями громади селища Борівське та села Волоська Балаклія;
-
розповсюджував пропагандистські газети;
-
надавав розпорядження з благоустрою тощо.
Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно в Індустріальному районному суді м. Харкова.
Йому загрожує від п’яти до десяти роківзагратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
