19.08.2025 20:01 Дмитро Колонєй
Харківські патрульні нагадали важливі правила водіям персонального електротранспорту
Харківські фахівці надали поради, які допоможуть зберегти життя кермувальникам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, патрульні нагадали важливі моменті харківським любителям їздити
на гіроскутерах, гіробордах, сігвеях, моноколесах та електросамокатах. Хоча керування персональним електротранспортом не потребує наявності посвідчення водія, воно вимагає уваги, адже правила дорожнього руху є обов’язковими для всіх учасників руху.
Ось кілька основних порад:
-
Вивчіть та неухильно дотримуйтеся ПДР. Якщо ви виїхали на дорогу — звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйтеся правилами для велосипедистів.
-
Одягати екіпіровку. Щоб захистити себе від травм, надягайте шолом, наколінники, налокітники та захисні рукавички.
-
Звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху. Обережно проїжджайте калюжі — під ними можуть ховатися ями.
-
Тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал покриття впливають на довжину гальмівного шляху.
-
Будьте помітними. Одягайте яскравий одяг і розміщуйте на ньому світловідбиваючі елементи.
-
Пам’ятайте: керувати будь-яким транспортом під дією алкоголю чи наркотичних речовин — заборонено!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0