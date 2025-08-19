    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські патрульні нагадали важливі правила водіям персонального електротранспорту
19.08.2025  20:01   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні нагадали важливі правила водіям персонального електротранспорту

Харківські фахівці надали поради, які допоможуть зберегти життя кермувальникам.

Як повідомляє РЕДПОСТ, патрульні нагадали важливі моменті харківським любителям їздити
на гіроскутерах, гіробордах, сігвеях, моноколесах та електросамокатах. Хоча керування персональним електротранспортом не потребує наявності посвідчення водія, воно вимагає уваги, адже правила дорожнього руху є обов’язковими для всіх учасників руху.
 

Ось кілька основних порад:

 
  1. Вивчіть та неухильно дотримуйтеся ПДР. Якщо ви виїхали на дорогу — звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйтеся правилами для велосипедистів.
  2. Одягати екіпіровку. Щоб захистити себе від травм, надягайте шолом, наколінники, налокітники та захисні рукавички.
  3. Звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху. Обережно проїжджайте калюжі — під ними можуть ховатися ями.
  4. Тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал покриття впливають на довжину гальмівного шляху.
  5. Будьте помітними. Одягайте яскравий одяг і розміщуйте на ньому світловідбиваючі елементи.
  6. Пам’ятайте: керувати будь-яким транспортом під дією алкоголю чи наркотичних речовин — заборонено!
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
 
Тэги:  поради, допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 Освіта Як отримати Пакунок школяра у Дії 13.08 Надзвичайні події Харківські патрульні нагадали правила, які збережуть життя дітей 10.08 Надзвичайні події Патрульні нагадали харків'янам де не можна палити у місті
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 