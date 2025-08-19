19.08.2025 21:10 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, знесуть чи відновлять постраждалий від атаки БПЛА будинок

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, як вирішиться доля будівлі та чому не був вдкритий її підвал в ефірі національного телемарафону.



Ігор Терехов розповів, знесуть чи відновлять постраждалий від атаки БПЛА будинок



"Інструментальна експертиза дасть відповідь на питання: чи зможемо ми відновити цей будинок, чи його доведеться знести", - зазначив в телефірі мер Харкова Ігор Терехов відносно пстраждалої від російської атаки будівлі у Індустріальному районі, передає РЕДПОСТ

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

"Поки що відселення потребували сім родин. Ми надали їм місця у гуртожитках. Інші люди переїжджають до родичів або друзів. Ми допомагаємо їм перевозити речі, реєструємо в програмах «єОселя» та «єВідновлення», підтримуємо їх, щоб вони змогли оговтатися від цього жаху", - розповів мер Харкова.

Також мер прокоментував ситуацію з зачиненим підвалом у цьому будинку. Він наголосив, що зараз міська влада не має важелів впливу на балансоутримувачів будинків, які не перебувають у комунальній власності.

"Якби ми мали такий вплив, цей підвал був би відчинений. Але зараз таких повноважень у нас немає. Ми проводимо роз’яснювальні бесіди, але, як бачите, реагування часто відсутнє. Тому переконаний: такі важелі мають бути і у нас, і у ДСНС, і у Нацполіції, щоб підвали залишалися відкритими завжди. Адже повітряні тривоги лунають постійно, і люди повинні мати можливість сховатися від вибухів", - зазначив міський голова.