    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У вівторок скасують харківський трамвай
19.08.2025  21:48   Дмитро Колонєй

У вівторок скасують харківський трамвай

На який термін та чому це станеться розповіли в харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


У вівторок скасують харківський трамвай
Як повідомляє РЕДПОСТ, 20 серпня 2025 року з 9:30 до 16:00, через необхідність проведення робіт СКП «Харківзеленбуд»
  • буде обмежений рух транспорту на узвозі Клочківському, в районі Зоологічного мосту. Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху. 
  • буде припинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк».

У зв’язку з цим трамвай №12

  • не курсуватиме. 

Тимчасовий автобус №12 ходитиме таким шляхом:

  • вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - узвіз Клочківський - пр. Незалежності - вул. Трінклера - вул. Миколи Хвильового - вул. Мироносицька - вул. Весніна - вул. Сумська - Центральний парк.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту через скорочення комендантської години.
 

 

Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Дороги та транспорт У Харкові змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту 15.08 Дороги та транспорт У Харкові припинять рух тролейбуси без великого запасу автономного ходу: на якому маршруті 14.08 Дороги та транспорт На двох вулицях Харкова припинять рух трамваїв: як вони ходитимуть
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 