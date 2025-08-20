    
20.08.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 20 серпня

У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
20 серпня очікується ясна погода. Без опадів.
 
Вітер південно-західний, 2,9 – 2,5 м/с.
 
Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.
 
Народні прикмети:

  • З цього дня закінчуються літні грози й починається листопад берези. 
  • У минулі часи помітили: якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
Тэги:  погода, харків
