У Харкові змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту
Продовжено час роботи міського громадського транспорту Харкова.
, час роботи міського громадського транспорту продовжений
з 17 серпня 2025 року у зв’язку зі скороченням тривалості комендантської години.
Так, були змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту.:
Час роботи метрополітену збільшено на пів години. Відтепер для пасажирів станції будуть зачинятися о 22:00.
Також продовжено час роботи низки трамвайних і тролейбусних маршрутів:
- у робочі дні для
-
трамваїв №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27;
-
тролейбусів №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;
- у вихідні дні для
-
трамваїв №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27;
-
тролейбусів №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.
Найближчим часом буде розглянуте питання щодо продовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.
