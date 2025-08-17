17.08.2025 10:33 Дмитро Колонєй

У Харкові змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту

Продовжено час роботи міського громадського транспорту Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ , час роботи міського громадського транспорту продовжений з 17 серпня 2025 року у зв’язку зі скороченням тривалості комендантської години.

Так, були змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту.:

Час роботи метрополітену збільшено на пів години. Відтепер для пасажирів станції будуть зачинятися о 22:00.

Також продовжено час роботи низки трамвайних і тролейбусних маршрутів:

- у робочі дні для

трамваїв №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27;

тролейбусів №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;

- у вихідні дні для

трамваїв №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27;

тролейбусів №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.

Найближчим часом буде розглянуте питання щодо продовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області комендантську годину скоротили на годину.