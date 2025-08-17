17.08.2025 10:09

Визначився переможець футбольних змагань традиційного харківського турніру (фото)

Стало відомо, яка команда стала найсильнішою у етапу з міні-футболу щорічного харківського проєкту «Битва Департаментів».

Як повідомляє РЕДПОСТ , 16 серпня 2025 року, у фіналі етапу змагань з міні-футболу «Битви Департаментів, Комунальних підприємств та Районних Адміністрацій міста-героя Харкова» зійшлися 8 сильних команд.

Впевнено пройшла всі етапи та у перемогла у вирішальному поєдинку Збірна команда КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал» та Департаменту з питань життєдіяльності міста. У підсумку команда здобула золоті медалі та чемпіонський титул турніру з міні-футболу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram