17.08.2025 09:29 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 17 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 17 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 10

Харків - 10

Богодухів - 10

Коломак - 13

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 10

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 10

Берестин - 12

Лозова - 14

Ізюм - 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

