    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 17 серпня
17.08.2025  09:29   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 17 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 17 серпня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 10
  • Харків - 10
  • Богодухів - 10
  • Коломак - 13
  • Великий Бурлук - 11
  • Печеніги - 10
  • Слобожанське - 11
  • Куп’янськ - 10
  • Берестин - 12
  • Лозова - 14
  • Ізюм - 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 16 серпня 2025 року.

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 