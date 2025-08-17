    
17.08.2025  08:52   Дмитро Колонєй

Через удари окупантів постраждали п'ять мешканців Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 17 серпня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за добу ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області внаслідок яких постраждали 5 людей. 
 
У с. Вільшани Солоницівської громади постраждали 19-річна, 46-річна і 76-річна жінки та 49-річний чоловік; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія».
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Нова Козача), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Вільшани); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Приколотне).
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного.
  •  На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили більше десяти пожеж.
 

 

