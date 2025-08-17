17.08.2025 08:52 Дмитро Колонєй

Через удари окупантів постраждали п'ять мешканців Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 17 серпня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за добу ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області внаслідок яких постраждали 5 людей.

У с. Вільшани Солоницівської громади постраждали 19-річна, 46-річна і 76-річна жінки та 49-річний чоловік; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета (тип встановлюється);

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Нова Козача), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Вільшани);

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Приколотне).

Упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.

