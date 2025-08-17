17.08.2025 08:52 Дмитро Колонєй
Через удари окупантів постраждали п'ять мешканців Харківщини
Оперативна ситуація по Харківщині на 17 серпня 2025 року від ХОВА.
, за добу ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області внаслідок яких постраждали 5 людей.
У с. Вільшани Солоницівської громади постраждали 19-річна, 46-річна і 76-річна жінки та 49-річний чоловік; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
1 ракета (тип встановлюється);
1 КАБ;
1 БпЛА типу «Ланцет»;
1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Нова Козача), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Вільшани);
у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Приколотне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.
