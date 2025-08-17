    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківщини загасили більше десяти пожеж
17.08.2025  08:16   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили більше десяти пожеж

Оперативна ситуація по Харківщині на 17 серпня 2025 року від ДСНС.


Рятувальники Харківщини загасили більше десяти пожеж
Як повідомляє РЕДПОСТ,  протягом доби з 16 по 17 серпня 2025 року рятувальники Харківщини здійснили 28 оперативних виїздів:
  • 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 6 – допомога населенню;
  • 7 – інші виїзди.
За добу ДСНСники залучалися до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Ізюмському районі області.
 
Вранці 17 серпня в м. Барвінкове Ізюмського району внаслідок удару БПЛА в дах триповерхового житлового будинку сталося загоряння конструктивних елементів даху на площі 10 м кв. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Ліквідовано 9 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 2 га.
Піротехнками вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. 
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Надзвичайні події Через удари окупантів постраждали п'ять мешканців Харківщини 16.08 Армія На Харківщині тривають три атаки ворога 16.08 Армія На Харківському напрямку за добу знищено понад 60 одиниць техніки та 7 окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 