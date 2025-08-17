17.08.2025 08:16 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини загасили більше десяти пожеж
Оперативна ситуація по Харківщині на 17 серпня 2025 року від ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 16 по 17 серпня 2025 року рятувальники Харківщини здійснили 28 оперативних виїздів:
14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
6 – допомога населенню;
7 – інші виїзди.
За добу ДСНСники залучалися до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Ізюмському районі області.
Вранці 17 серпня в м. Барвінкове Ізюмського району внаслідок удару БПЛА в дах триповерхового житлового будинку сталося загоряння конструктивних елементів даху на площі 10 м кв. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Ліквідовано 9 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 2 га.
Піротехнками вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.
